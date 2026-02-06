Blasphemous | Karen Gillan e Josh Hutcherson sfidano il demonio nel nuovo thriller prodotto da The Rock

La scena internazionale si accende con l’arrivo di “Blasphemous”, il nuovo thriller soprannaturale che vede protagonisti Karen Gillan e Josh Hutcherson. Il film, prodotto da Dwayne “The Rock” Johnson, promette di portare sul grande schermo un mix tra horror e azione, e già fa salire l’attesa in vista dell’European Film Market di Berlino. I due attori si preparano a sfidare il demonio in una storia che punta a sorprendere il pubblico con tensione e colpi di scena.

L'attesa per l' European Film Market di Berlino si infiamma con l'annuncio di Blasphemous, un thriller soprannaturale che promette di essere un mix esplosivo tra L'Esorcista e Training Day. Il film segnerà il debutto alla regia di Luke Piotrowski, già apprezzato sceneggiatore di Hellraiser, e vanta un cast stellare formato da Karen Gillan ( Jumanji ), Josh Hutcherson ( Five Nights at Freddy's ) e il veterano Clive Owen. La sceneggiatura, finita nella prestigiosa Black List del 2023, ha attirato l'attenzione di pesi massimi dell'industria come la Seven Bucks Productions di Dwayne Johnson e la Thunder Road (la casa di produzione della saga di John Wick ).

