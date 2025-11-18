Karen Gillan nel reboot di Highlander lultimo immortale con Henry Cavill
Il mondo del fantasy anni ’80 si prepara a vivere un nuovo slancio con il ritorno di uno dei suoi titoli più iconici: Highlander – L’Ultimo Immortale. Questa rinnovata versione promette di combinare elementi classici con un approccio moderno, puntando a coinvolgere le nuove generazioni di appassionati. Nel cast emergono nomi di grande richiamo, tra cui Karen Gillan, pronta a recitare accanto a Henry Cavill. Questo articolo analizza le principali novità e le prospettive di un progetto che mira a far rivivere un mito senza tempo. il cast del reboot di Highlander. l’ingresso di Karen Gillan nel progetto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
