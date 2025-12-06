BlackRock il mea culpa di Larry Fink su Bitcoin | l’ETF IBIT vola a nuovi record

Larry Fink ammette di aver sottovalutato Bitcoin, definendolo un asset legato alla paura e alla sicurezza. Le sue osservazioni arrivano mentre l’interesse per le opzioni IBIT di BlackRock cresce rapidamente, segnando un nuovo capitolo nel mercato crypto. Il CEO di BlackRock, Larry Fink, ha riconosciuto di essersi sbagliato nelle sue precedenti valutazioni su Bitcoin e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - BlackRock, il mea culpa di Larry Fink su Bitcoin: l’ETF IBIT vola a nuovi record

Altri contenuti sullo stesso argomento

BlackRock, perché la premier Meloni ha incontrato l'ad Larry Fink - C’è di più: sarà immediatamente costituito un gruppo di lavoro ristretto, coordinato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, e dedicato ... Si legge su wired.it

BlackRock, Larry Fink lascia a 72 anni? Chi sono i manager in pole per sostituire il re della finanza - la società di investimento globale che ad aprile ha raggiunto un totale di masse amministrate pari a 10,6 trilioni (migliaia di ... Segnala corriere.it

Il CEO di BlackRock, Larry Fink, punta a un ruolo più ampio nella tokenizzazione - BlackRock (BLK), il colosso della gestione patrimoniale che sovrintende a oltre 13 trilioni di dollari di asset, sta intensificando gli sforzi per portare la finanza tradizionale (TradiFi) onchain, ... Da coindesk.com

BlackRock CEO Larry Fink Declares “Tokenization of All Assets” Era Has Begun - BlackRock CEO Larry Fink stated the financial industry is at “the beginning of the tokenization of all assets” during an Oct. Come scrive finance.yahoo.com

Blackrock, la svolta verde di Larry Fink. Rimangiata - Il numero uno di Blackrock, Larry Fink, che qui è di casa, sceglie questo palcoscenico per il suo proclama green: “Il rischio climatico è anche un ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

BlackRock abbandona le politiche anti Co2/ L’AD Larry Fink: “Battaglia climatica è troppo politicizzata” - Il colosso mondiale della gestione dei fondi patrimoniali – che nel portafogli qualcosa come 11mila miliardi di dollari – BlackRock ha deciso di abbandonare definitivamente la battaglia contro la ... Lo riporta ilsussidiario.net