Bimba inseguita mentre va a scuola da un uomo col coltello in mano | le prof chiamano la polizia

Questa mattina una bambina è stata inseguita mentre andava a scuola a Bologna. L’ha raccontato alle insegnanti, che hanno chiamato subito la polizia. La ragazzina ha detto di essere stata seguita da via Dotti fino a via Felice Battaglia e di essere stata anche rincorsa da un uomo con un coltello tra le mani. La polizia sta indagando e ha messo in sicurezza l’area.

Bologna, 6 febbraio 2026 – Ha raccontato alle sue professoresse e ai collaboratori scolastici di essere stata seguita da via Dotti fino a via Felice Battaglia e poi rincorsa da un uomo che tra le mani stringeva un coltello mentre raggiungeva, come ogni mattina, l’ingresso della sua scuola media. E’ la seconda vittima in pochi giorni. Una studentessa che frequenta la terza media all’istituto secondario di primo grado Carracci è la seconda vittima, nel giro di pochi giorni, di un episodio spaventoso che macchia di insicurezza il tragitto casa-scuola. Una seconda grave vicenda che mette in allerta famiglie, docenti e residenti della zona dei colli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bimba inseguita mentre va a scuola da un uomo col coltello in mano: le prof chiamano la polizia Approfondimenti su Bologna 6 Febbraio Alle scuole medie con il coltello minaccia i compagni: le prof chiamano i carabinieri Alle scuole medie di Bologna, un ragazzino ha minacciato i compagni con un coltello fai da te durante una lite. Pino Insegno e la bugie di Mare fuori, lo chiamano a fare il prof della polizia penitenziaria. E parte la sfuriata: «Facciamo una fiction vera»

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.