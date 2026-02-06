LaMotoGP 2027 si apre a nuove possibilità. Dopo aver puntato tutto su Bezzecchi, ora il mercato dei piloti cambia volto. Le squadre sono pronte a fare mosse rapide per assicurarsi i posti più ambiti, e i nomi coinvolti aumentano di giorno in giorno. La situazione resta in fermento e nessuno può ancora dire con certezza quale sarà la griglia definitiva.

Il panorama dei piloti della MotoGP per il prossimo campionato si sta delineando con grande dinamicità e sorpresa, alimentando aspettative e desideri di cambiamenti significativi. Con alcuni trasferimenti già annunciati e altri ancora in fase di definizione, la stagione 2027 promette di portare un movimento di piloti e di squadre che potrebbe rivoluzionare gli equilibri delle competizioni. La casa di Noale ha dato il primo segnale concreto di stabilità e ambizione, ufficializzando il prolungamento del contratto di Marco Bezzecchi fino al 2028, pochi giorni prima dell’avvio dei test collettivi a Sepang. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bezzecchi era la priorità, ora si aprono scenari interessanti

Approfondimenti su Bezzecchi MotoGP

Bezzecchi rinnova con Aprilia fino al 2028.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bezzecchi MotoGP

Argomenti discussi: Bezzecchi rinnova con Aprilia: insieme fino al 2028. Rivola: Era la nostra priorità; Rivola: 'Rinnovo Bezzecchi era la priorità, aveva altre offerte ma ha deciso di restare'; Test Sepang, Bonora: Bezzecchi priorità, Martin segue lo sviluppo. E sulle altre case...; Marco Bezzecchi firma un nuovo accordo pluriennale con Aprilia.

MotoGP | Rivola: Bezzecchi era la priorità, ora ci sono scenari interessantiDopo essersi detto molto soddisfatto del rinnovo del pilota riminese, il CEO di Aprilia Racing ha lasciato intendere che sul tavolo ci sono delle opzioni interessanti in ottica 2027 per la seconda RS- ... msn.com

Non perderti dirette, news e highlightsTutta la soddisfazione del Ceo di Aprilia Racing Massimo Rivola, che dopo aver celebrato il matrimonio tra Bezzecchi e la sua moto, ha commentato il rinnovo del pilota romagnolo con Noale fino al 2028 ... sport.sky.it

#MotoGP, #Rivola: "Il rinnovo di #Bezzecchi era la nostra priorità, ha deciso di rinnovare nonostante le tante offerte" x.com

Bezzecchi rinnova con Aprilia: insieme fino al 2028. Rivola: "Era la nostra priorità" facebook