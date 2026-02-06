Domenica alle 18, la Dole Rimini riceve in casa l’Avellino per cercare di consolidare la propria posizione tra le prime della classifica. Dopo la vittoria in trasferta a Ruvo di Puglia, i biancorossi vogliono continuare la serie positiva davanti al loro pubblico. Per Alessandro Grande, ex allenatore di Avellino, sarà anche un ritorno al Flaminio, questa volta come avversario. La partita si preannuncia aperta e ricca di tensione, con entrambe le squadre che puntano ai playoff.

Alla ricerca di continuità dopo la vittoria esterna a Ruvo di Puglia la Dole Rimini ospita in un Flaminio tutto colorato con Idroclima, domenica 8 febbraio alle ore 18, l’Unicusano Avellino Basket, una delle tante formazioni di questo campionato ancora pienamente in corsa per un posto ai play-off.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Dole Rimini

Domenica 14 dicembre alle 18, il Flaminio si prepara ad accogliere una delle sfide più attese della stagione: il derby tra Dole Rimini e Fortitudo Bologna, valido per il Dole Day.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Dole Rimini

Argomenti discussi: Basket, la Dole ospita Avellino per confermarsi tra le big. Prima da ex al Flaminio per Alessandro Grande; Vollley Serie B1 - La Lasersoft ospita sabato alle 18.00 Anderlini Modena: inizia il girone di ritorno; Basket, dopo tre ko consecutivi la Dole Rimini vuole invertire la rotta nella trasferta di Ruvo di Puglia.

Basket, la Dole ospita Avellino per confermarsi tra le big. Prima da ex al Flaminio per Alessandro GrandeRbr ospita l’Unicusano Avellino Basket, una delle tante formazioni di questo campionato ancora pienamente in corsa per un posto nei playoff ... today.it

Basket, dopo tre ko consecutivi la Dole Rimini vuole invertire la rotta nella trasferta di Ruvo di PugliaIl team di coach Dell’Agnello, che vedrà l’esordio di Stefano Saccoccia, è atteso da una delle trasferte più lunghe della stagione ... today.it

Stasera a Canestro (Round 52) voliamo alto: Sogno NBA: Il viaggio di Matt Rizzetta e il futuro del Napoli Basket nel 2027. Ne parliamo con l'assistant coach Francesco Cavaliere! L'eroe del match: In studio Alessandro Grande, il play che ha gelato Verona facebook