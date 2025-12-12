basket giovanile doppietta vis con under 19 e 17

Nella quarta giornata di ritorno del campionato giovanile, la Vis Under 19 di Eccellenza affronta la Bsl San Lazzaro al Palapalestre, in una sfida ricca di intensità e combattività, con entrambe le squadre che dimostrano grande energia in campo.

Nella quarta giornata di ritorno, la Vis under 19 di Eccellenza accoglie al Palapalestre la Bsl San Lazzaro, in una partita molto combattuta, con tantissima energia e intensità da parte di entrambe le squadre. Nei primi due quarti, nonostante la Bsl parta molto forte, la Bondi riesce a mettere la testa avanti e a toccare anche il +10, senza però riuscire mai a scappare via. Si arriva sul 22-17 di fine primo quarto, per poi arrivare alla pausa lunga sul 46-39. I biancazzurri rientrano dagli spogliatoi disattenti, soprattutto in difesa, e i biancoverdi ne approfittano per agganciare il 48-48. A metà terzo periodo si risvegliano i vissini, e grazie a una difesa compatta riescono a scappare via fino al 70-56. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net