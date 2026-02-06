Barletta in fiamme l’auto del giornalista Adriano Antonucci | non si esclude l’origine dolosa

La sera del 5 febbraio, intorno alle 21, un incendio ha distrutto l’auto del giornalista Adriano Antonucci a Barletta. Le fiamme hanno ormai ridotto in cenere il veicolo, e al momento non si esclude che l’origine dell’incendio possa essere dolosa. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire se ci siano motivi o minacce legate al lavoro del giornalista.

L'auto del giornalista Adriano Antonucci che collabora da Barletta con il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno, è stata distrutta da un incendio avvenuto la sera del 5 febbraio, intorno alle 21. Nessuno è rimasto ferito. L'utilitaria era parcheggiata vicino l'abitazione del giornalista. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l'area, insieme agli agenti della Polizia e ai militari dei Carabinieri, impegnati nei primi rilievi investigativi. Secondo le prime ricostruzioni, scrive la Gazzetta del Mezzogiorno, le fiamme sarebbero state precedute da un'esplosione.

