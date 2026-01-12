Tentato incendio a un portone, non si esclude l’origine dolosa.

Nella notte a Napoli, i carabinieri della PMZ Stella sono intervenuti in via Carlo De Marco per un tentato incendio al portone di un’abitazione di un uomo di 45 anni. Al momento, non si esclude un’origine dolosa. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione contro episodi di vandalismo e criminalità nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Notte di paura a Napoli, dove i carabinieri della PMZ Stella sono intervenuti in via Carlo De Marco per un tentativo di incendio ai danni del portone dell’abitazione di un uomo di 45 anni. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme non si sono sviluppate e l’incendio non è andato a compimento, evitando conseguenze più gravi. Sul posto non si registrano feriti né danni rilevanti alle persone. Non è esclusa l’origine dolosa dell’episodio. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza della zona e le testimonianze dei residenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

