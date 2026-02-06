Barcellona-Maiorca sabato 07 febbraio 2026 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici I catalani vogliono continuare il percorso netto al Nou Camp

Il Barcellona punta a mantenere il suo percorso perfetto davanti ai propri tifosi, quando sabato affronta il Maiorca al Nou Camp. I catalani, ancora in testa alla classifica della Liga con un punto sopra il Real Madrid, non hanno mai perso tra le mura di casa. Finora hanno giocato dieci match in casa e li hanno vinti tutti, anche se in diversi stadi prima di stabilirsi definitivamente a Montjuic. Ora cercano di confermare il loro momento positivo e allontanare definitivamente il Maiorca.

Il Barcellona guida la classifica della Liga con un punto di vantaggio sul Real Madrid e finora non ha mai sbagliato tra le mura amiche: dieci partite giocate con i propri tifosi (in diversi campi, perchè inizialmente giocava a Montjuic) e dieci vittorie. La squadra di Flick insegue dunque l'undicesimo sigillo: sabato pomeriggio ospiterà il.

