Spider-Man Sadie Sink apparirà anche in Avengers | Secret Wars
Il Marvel Cinematic Universe sta attraversando un periodo difficile, con diversi film e serie televisive che hanno faticato a trovare il consenso del pubblico e della critica. Questo calo percettibile della qualità e degli incassi al botteghino ha indotto i Marvel Studios a un cambiamento, che ha portato la Marvel a ridurre il suo calendario delle uscite per concentrarsi su un minor numero di progetti. Per i prossimi due anni, il programma cinematografico è ancorato a soli tre film: due enormi eventi crossover, Avengers: Doomsday e il suo sequel, Avengers: Secret Wars, insieme al prossimo capitolo del personaggio di Tom Holland, Spider-Man: Brand New Day. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
