Il Cagliari aspetta con fiducia il riscatto di Semih Kiliçsoy. La società sarda ha ricevuto segnali positivi dalla Turchia e spera di portare a termine l’operazione. Nel frattempo, l’attaccante turco continua a lavorare e a sperare di restare in Sardegna.

Il destino di Semih Kiliçsoy resta al centro delle dinamiche di mercato del Cagliari. L’attaccante turco, giunto in prestito dal Besiktas nella scorsa stagione con un diritto di riscatto fissato a 11 milioni, sta vivendo una stagione osservata con attenzione da diverse realtà. Le prossime settimane saranno decisive per definire se l’investimento potrà essere chiuso o se dovrà essere avviata una diversa valutazione tecnica e sportiva. Il direttore sportivo Guido Angelozzi ha ribadito l’intenzione di esercitare il riscatto, basando la decisione finale sulle valutazioni tecniche dello staff e sulla crescita del giovane classe 2005. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Avanti il riscatto di Kilicsoy: Turchia arrivano nuovi segnali positivi per il Cagliari

Approfondimenti su Kilicsoy Cagliari

Il Cagliari punta a confermare il riscatto di Kilicsoy.

Questa mattina il Cagliari ha riaperto le trattative per il riscat di Semih K?l?çsoy.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Kilicsoy Cagliari

Argomenti discussi: Il riscatto di Abraham finanzia un altro colpo: la Roma si fa avanti per Wolfe; Al Lumezzane il derby del riscatto: al Corioni ribaltato l’Ospitaletto; Dal lavoro, il riscatto. Il colosso Intercos assume i detenuti: È un investimento; Piastri: Inizio a capire come si comporta la macchina. Stiamo facendo passi avanti.

Riscatto laurea, quando conviene? Ecco tre casi in cui è vantaggioso anticipare il pensionamentoEtà anagrafica, momento in cui è iniziata la fase contributiva e studi universitari intrapresi prima o dopo il 1996: ecco i fattori da tenere in considerazione ... corriere.it

UFFICIALE – Ismaël Koné è un giocatore del Sassuolo: esercitato il diritto di riscatto dal MarsigliaIl Sassuolo guarda avanti e blinda uno dei pilastri della propria stagione: il club neroverde ha infatti attivato il diritto di riscatto per Ismaël Koné, che diventa ufficialmente un giocatore del ... canalesassuolo.it

Al Lumezzane il derby del riscatto: al Corioni ribaltato l’Ospitaletto Franciacortini avanti con Bertoli, ma i valgobbini con un doppio lampo conquistano i tre punti: decisivi Ferro e Caccavo https://www.bresciaoggi.it/argomenti/sport/al-lumezzane-il-derby-del-risc facebook

Avanti tutta per #Alisson! Sky: "Prestito a 3mln con diritto di riscatto!" x.com