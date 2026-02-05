Cagliari novità Turchia sul riscatto di Kilicsoy

Da mondosport24.com 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il Cagliari ha riaperto le trattative per il riscat di Semih K?l?çsoy. Il giovane attaccante turco, arrivato la scorsa stagione dal Besiktas, potrebbe rimanere in rossoblù, ma ancora non ci sono decisioni definitive. La società sta valutando le offerte e le condizioni per portarlo definitivamente in Sardegna. La situazione resta in stand-by, con il giocatore che aspetta novità.

Il destino di Semih Kiliçsoy è al centro delle dinamiche di mercato del Cagliari: un giovane attaccante turco, arrivato la scorsa stagione dal Besiktas, sta crescendo sotto i riflettori della Serie A. L’accordo di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro rende l’operazione particolarmente rilevante per le strategie future della società. Il club rossoblù monitora attentamente lo sviluppo del giocatore e la decisione definitiva dipenderà da un’analisi tecnica condivisa con l’allenatore, valutando non solo il potenziale ma anche la maturazione dimostrata nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

cagliari novit224 turchia sul riscatto di kilicsoy

© Mondosport24.com - Cagliari, novità Turchia sul riscatto di Kilicsoy

Approfondimenti su Kilicsoy Cagliari

Calciomercato Cagliari: cosa filtra sul riscatto di Kilicsoy. Novità dalla Turchia

Il Cagliari tiene sotto stretta osservazione la situazione di Semih Kiliçsoy, il giovane attaccante turco.

Cagliari, le ultimissime sul riscatto di Kilicsoy: club convinto dell’investimento! I dettagli

Il Cagliari sta per fare il passo decisivo sul riscatto di Semih Kilicsoy.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Kilicsoy Cagliari

Argomenti discussi: Lahdo-Como, Morente via da Lecce, Pierini dal Sassuolo alla Samp: mercato, i colpi dell'ultimo minuto; MERCATO FINITO! Così è andato l'ultimo giorno; Mercato | Cagliari-Torino, conclusa la trattativa per la cessione di Prati: le cifre; Kilicsoy si è preso il Cagliari.

cagliari novità turchia sulCalciomercato Cagliari: cosa filtra sul riscatto di Kilicsoy. Novità dalla TurchiaCalciomercato Cagliari: cosa filtra sul riscatto di Kilicsoy. Novità dalla Turchia in merito al futuro del giovane attaccante Il futuro di Semih K?l?çsoy è diventato uno dei temi caldi dell’agenda di ... calcionews24.com

cagliari novità turchia sulRiscatto Kilicsoy, il Cagliari si prepara! Arrivano delle conferme dalla TurchiaRiscatto Kilicsoy, a quanto filtra è sempre più probabile che il classe 2005 rimanga a Cagliari al termine di questa stagione dopo il prestito dal Besiktas Il futuro di Semih K?l?çsoy è al centro dell ... cagliarinews24.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.