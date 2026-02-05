Cagliari novità Turchia sul riscatto di Kilicsoy

Questa mattina il Cagliari ha riaperto le trattative per il riscat di Semih K?l?çsoy. Il giovane attaccante turco, arrivato la scorsa stagione dal Besiktas, potrebbe rimanere in rossoblù, ma ancora non ci sono decisioni definitive. La società sta valutando le offerte e le condizioni per portarlo definitivamente in Sardegna. La situazione resta in stand-by, con il giocatore che aspetta novità.

Il destino di Semih Kiliçsoy è al centro delle dinamiche di mercato del Cagliari: un giovane attaccante turco, arrivato la scorsa stagione dal Besiktas, sta crescendo sotto i riflettori della Serie A. L'accordo di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro rende l'operazione particolarmente rilevante per le strategie future della società. Il club rossoblù monitora attentamente lo sviluppo del giocatore e la decisione definitiva dipenderà da un'analisi tecnica condivisa con l'allenatore, valutando non solo il potenziale ma anche la maturazione dimostrata nel corso della stagione.

