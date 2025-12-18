Autostrada A1 | stazione di Firenze Impruneta chiusa stanotte

Questa notte, la stazione di Firenze Impruneta sull’autostrada A1 sarà chiusa, creando disagi e necessità di percorsi alternativi per gli automobilisti. La chiusura temporanea interessa un punto strategico, richiedendo attenzione e pianificazione per chi viaggia lungo questa tratta. Per conoscere i dettagli sui percorsi alternativi e le motivazioni della chiusura, consultate le informazioni ufficiali e pianificate con anticipo il vostro viaggio.

Autostrada A1: stazione di Firenze Impruneta chiusa stanotte I percorsi alternativi

