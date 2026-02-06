Atletica 75 poker tricolore ad Ancona | quattro atleti ai Campionati Italiani indoor

Questa domenica, l’Atletica 75 di Cattolica torna in gara con un poker di successi ai Campionati Italiani indoor di Ancona. Quattro atleti della squadra hanno conquistato medaglie tra le categorie allievi e promesse, portando a casa risultati importanti dopo aver chiuso i meeting indoor. L’impianto al chiuso di Ancona ha visto protagonisti giovani promesse che si sono sfidate in una giornata di gare intense e ricca di emozioni.

L'Atletica 75 di Cattolica torna in pista. Conclusi da poco tutti i meeting indoor, lo splendido impianto al chiuso di Ancona apre le porte ai Campionati Italiani di Atletica Leggera per le categorie allievi: 2009 e 2010 e per la categoria promesse: 2004, 2005, 2006. Quest'anno, l'Atletica 75 ha.

