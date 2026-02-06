Atalanta-Juventus sequestrati ai tifosi ospiti un coltello a serramanico e due bombe carta

Nella serata di giovedì, la polizia di Bergamo ha sequestrato a due tifosi juventini un coltello a serramanico e due bombe carta. La Questura aveva predisposto un piano di sicurezza speciale, rafforzato per evitare problemi tra le due tifoserie in occasione della partita di Coppa Italia. Gli agenti hanno controllato i supporter prima dell’ingresso allo stadio, trovando gli oggetti vietati e intervenendo subito. La partita si svolge senza ulteriori incidenti, ma l’attenzione resta alta.

Massima attenzione alla sicurezza nella serata di giovedì 5 febbraio in occasione dell’incontro di Coppa Italia Atalanta–Juventus, per il quale erano stati predisposti dalla Questura di Bergamo mirati servizi di ordine e sicurezza pubblica, ulteriormente rafforzati in considerazione della nota rivalità tra le due tifoserie. L’intensa e capillare attività di controllo condotta dal personale della Polizia di Stato ha permesso di individuare e sequestrare, all’interno dell’antistadio del settore ospiti, un coltello a serramanico e due bombe carta, accuratamente occultati. Il materiale pericoloso è stato immediatamente posto sotto sequestro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

