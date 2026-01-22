Juve Benfica Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati Paolo Rossi e Andrea Bargione – VIDEO

Dopo la sfida tra Juventus e Benfica, Juventusnews24 propone un approfondimento in diretta con Chiara Aleati, Paolo Rossi e Andrea Bargione. Un’analisi accurata dell’incontro, tra commenti e opinioni, per comprendere i momenti salienti della partita. Segui il nostro live e il video post-gara per rimanere aggiornato su tutte le novità e i dettagli di questa sfida europea.

Juve Benfica, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO. La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo all’Allianz Stadium contro il Benfica quest’oggi, nella settima giornata della League Phase di Champions League 202526. LA CRONACA DI JUVE BENFICA L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

