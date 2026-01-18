Il mercato del Milan si intensifica con un nuovo interesse verso il Real Madrid. Dopo aver portato Luka Modric, i dirigenti rossoneri ora concentrano l’attenzione su David Alaba, valutando possibili trattative. La strategia del club milanese mira a rafforzare la rosa attraverso accordi con il club madrileno, mantenendo un approccio equilibrato e mirato alle esigenze tecniche della squadra.

Calciomercato Napoli: la Juve fa un ‘favore’ a Conte.Novità importanti nelle ultime ore sul colpo azzurro! Mercato Torino: un ‘paradosso’ tecnico allunga i tempi dell’affare? C’è un rischio nell’operazione dei granata.Ultimissime Chiesa Juventus, il ritorno si allontana: in casa bianconera filtra forte pessimismo e prende corpo una virata netta su. Infortunati Napoli: l’esito degli esami di Rrahmani e Politano. Le loro condizioni verso Copenaghen e Juventus Genoa, De Rossi non si sofferma sul mercato: «Non è giusto che ne parlo quando i ragazzi sono giù che si leccano le ferite. Porto troppo rispetto a loro» Parma, Cuesta dopo il pareggio col Genoa: «Abbiamo provato a vincere, i ragazzi si sono spremuti al massimo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Milan, nuovo assalto al Real Madrid: dopo Modric nel mirino c’è un nuovo calciatore

Leggi anche: Modric svela: “Il Milan cercava un giocatore che portasse ambizione. Dopo il Real Madrid …”

Leggi anche: Modric: “Amo il Milan, per reputazione e storia è molto vicino al Real Madrid: la scelta giusta”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

#Passerini sul #Milan: "Restano lacune evidenti, specialmente in difesa. Il mercato ..." #SempreMilan #calciomercato x.com

Novità cruciali per il futuro di #Maignan al #Milan: ecco tutti i dettagli sul rinnovo! https://www.milannews24.com/mercato-milan-rinnovo-maignan-schira-ultime/ #ACMilan #Calciomercato #Allegri - facebook.com facebook