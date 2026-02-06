Asl Na1 Centro | Nessun caos screening il numero di esami aumentato del 20% in un anno

La ASL Napoli 1 Centro ha fatto sapere che non c’è stato nessun caos nei controlli di screening mammario. In un anno, il numero di esami è aumentato del 20 per cento, passando da circa 16.000 a oltre 19.000. La direzione ha messo in atto diverse iniziative per favorire l’accesso ai controlli e sensibilizzare le donne sulla prevenzione. Nonostante le difficoltà, i servizi sono rimasti efficienti e accessibili a tutti.

