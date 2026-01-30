Giovedì sera gli ascolti tv hanno visto una nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato, “Don Matteo 15” ha affrontato “Striscia La Notizia” in una battaglia di pubblico. I dati dell’Auditel hanno mostrato chi ha vinto tra i due programmi più seguiti della serata.

Ascolti tv giovedì 29 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “ Don Matteo 15 ” contro “ Striscia La Notizia “. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 29 gennaio 2026? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv: Don Matteo 15 vs Striscia La Notizia. Auditel ieri sera, 29 gennaio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Don Matteo 15” vs “Striscia La Notizia”. Chi ha vinto? Rai 1: Don Matteo 15, i nuovi episodi della serie cult con protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica hanno appassionato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 29 gennaio 2026: Don Matteo 15, Striscia La Notizia, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Approfondimenti su Don Matteo 15

Gli ascolti televisivi di giovedì 22 gennaio 2026 vedono una competizione tra Rai 1 e Canale 5.

Gli ascolti televisivi di giovedì 15 gennaio 2026 vedono un confronto tra Rai 1 e Canale 5, con programmi molto attesi come “Don Matteo 15” e “Forbidden Fruit”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Don Matteo 15

Argomenti discussi: Ascolti tv 28 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna; Ascolti tv ieri (28 gennaio): Anna Valle debutta battendo Rai 1, De Martino sorpassa (ancora) Gerry Scotti; Ascolti tv ieri mercoledì 28 gennaio chi ha vinto tra Una Nuova Vita, Morbo K, Chi l'ha visto e Le Iene; Ascolti tv, De Martino vs Gerry Scotti: colpo di scena Affari Tuoi! Del Debbio cresce e Gruber... I trend Auditel.

Ascolti tv ieri 29 gennaio 2026: share tv e dati AuditelAscolti tv ieri 29 gennaio 2026: share tv e dati Auditel. Ecco i dati Auditel relativi agli ascolti della prima serata di 29 gennaio. mam-e.it

Ascolti tv, Una nuova vita supera Morbo K. Bene Chi l'ha visto? e AgoràGli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 la serie Morbo - Chi salva una vita salva il mondo intero conquistare una media ... iltempo.it

È da poco terminata la quarta puntata di Don Matteo 15! Vi sta piacendo questa nuova stagione - facebook.com facebook

"Lo stai facendo per me" "E per chi se no". #Mezzanottini #DonMatteo15 x.com