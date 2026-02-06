Domani ad Anguillara si terranno i funerali di Federica Torzullo, la donna di 41 anni uccisa dal marito nella notte tra l’8 e il 9 gennaio. La cerimonia si svolgerà alle 14, mentre le indagini continuano a far emergere più domande che risposte sul delitto. La famiglia e gli amici si preparano a salutare Federica, ma molti restano scossi e confusi sui motivi e i dettagli di questa tragedia.

Si svolgeranno domani pomeriggio, alle 14, i funerali di Federica Torzullo, la 41enne uccisa dal marito, Claudio Agostino Carlomagno, nella notte tra l'8 e il 9 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. La funzione si terrà nella chiesa di Regina Pacis, alla periferia della cittadina del lago di Bracciano dove, una settimana fa, sono state celebrate le esequie dei genitori dell'indagato, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, suicidi poco prima che venissero ascoltati dagli inquirenti. La data delle esequie è stata fissata dopo che, mercoledì scorso, la procura di Civitavecchia ha concesso il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari della vittima. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Anguillara, domani l'ultimo saluto a Federica. Ma troppi misteri sul delitto

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia lo scorso gennaio, è stata vittima di un femminicidio.

