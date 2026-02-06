Andrea Pucci la foto nudo e la replica di Conti | Sanremo sto arrivando

Andrea Pucci si mostra completamente nudo in una foto con lo sfondo del mare azzurro. La sua immagine ha fatto discutere, mentre Conti risponde con un messaggio diretto:

Lo sconfinato azzurro cristallino del mare sullo sfondo e in primo piano, di spalle, Andrea Pucci completamente nudo. È la foto che il comico milanese ha scelto annunciare la sua presenza al prossimo festival di Sanremo. “Sanremo sto arrivando” ha scritto Pucci come didascalia all'immagine. Pucci sarà presente come co-conduttore di una serata di Sanremo 2026. Tra i commenti spicca anche quello di Carlo Conti aveva già comunicato la presenza di Pucci con un video social. “Però sul palco dell’Ariston mettiti almeno un costumino!!!” ha scritto il conduttore e direttore artistico di Sanremo. “Ahahahah Boh vediamo” ha risposto il comico.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Andrea Pucci

Ultime notizie su Andrea Pucci

