Analizzando dieci anni di contenuti del social il docente di comunicazione visiva TJ Thomson ricostruisce l’evoluzione della piattaforma mostrando come i suoi cambiamenti riflettano anche quanto sono cambiate le persone che la usano

Un tempo le foto riprendevano momenti di quotidianità, erano quadrate, curate nei colori e nello stile, quasi come piccoli ricordi personali. Oggi scorrono video verticali, testi sovrapposti, caroselli pieni di titoli e contenuti creati dall'intelligenza artificiale. Instagram non è più lo stesso luogo di dieci anni fa. E, insieme alla piattaforma, è cambiato anche il modo in cui le persone raccontano la realtà e la percepiscono. A ricostruire questa trasformazione, TJ Thomson, professore associato di comunicazione visiva e media digitali alla RMIT University di Melbourne, che ha raccontato la sua analisi sulla rivista online The Conversation.

