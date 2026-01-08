Ecco le anticipazioni della puntata di Amici di Maria De Filippi in onda domenica 11 gennaio 2026. In questa prima puntata dell’anno, i telespettatori potranno scoprire gli ospiti e le novità previste. Restate aggiornati sulle news e sui spoiler riguardanti il talent, mentre ci prepariamo a seguire gli sviluppi di questa nuova fase dello show.

Vacanze finite e pertanto siamo qui per le anticipazioni di Amici di Maria De Filippi per la puntata di domenica 11 gennaio 2026 ovvero la prima puntata del nuovo anno. Cosa accadrà in studio? Quali ospiti approderanno alla corte di Maria De Filippi per dare il via alla lunga corsa verso l’attesissimo Serale? Quanti e quali ragazzi verranno eliminati dal programma in vista della seconda fase del programma, una seconda fase che si avvicina a passi da gigante? Leggete con noi tutti gli spoiler emersi nella registrazione odierna della puntata in onda su Canale 5 a partire dalle 14 circa. Amici di Maria De Filippi anticipazioni 11 gennaio: ospiti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata dell’11 gennaio 2026: ospiti e news | Spoiler

Leggi anche: Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata del 2 novembre 2025: ospiti e news | Spoiler

Leggi anche: Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata del 9 novembre 2025: ospiti e news | Spoiler

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Amici 25, oggi 4 gennaio niente puntata: il nuovo calendario del 2026 (e lo sprint verso il serale); Valerio Scanu: «Ho troppa autostima, ma sono rimasto nel cuore della gente. La litigata con Maria De Filippi mi ha danneggiato, ero stato consigliato male»; Amici 25, crollo per Flavia: urla e porte sbattute per la maglia sospesa (video); Quando tornano Amici e Uomini e Donne: le date di gennaio 2026.

Come partecipare alla trasmissione Amici di Maria De Filippi come pubblico: Guida Completa - Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi di punta della televisione italiana, amato da milioni di spettatori e seguito da anni con grande passione. spettegolando.it