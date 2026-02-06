Ambivalenza materna senza tabù | amare i figli e volersi sottrarre alla maternità

Vi è una donna su tre che prova questa sensazione. Ama il proprio bambino con tutta sé stessa, ma allo stesso tempo sente il bisogno di tornare alla propria vita di prima, senza più i vincoli della maternità. È un sentimento che molte mamme riconoscono e che gli esperti chiamano “ambivalenza materna”. Un fenomeno più comune di quanto si possa pensare, che mette in luce le contraddizioni dietro l’amore materno.

Vi è mai capitato di pensare che amate alla follia vostro figlio o vostra figlia ma al tempo stesso vi manca la vostra vita prima della gravidanza? È un fenomeno conosciuto dagli psicologi e dalle psicologhe, e prende il nome di ambivalenza materna: in pratica sareste pronte a gettarvi nel fuoco per la prole ma al tempo stesso preferireste spazi e tempi più “vostri”. È assolutamente comune provare questi sentimenti ambivalenti. Che cos’è l’ambivalenza materna. I sentimenti ambivalenti verso figli e figlie prendono il nome appunto di ambivalenza materna, ossia tutto quell’insieme di emozioni complesse e contraddittorie che può circondare l’esperienza della maternità. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

