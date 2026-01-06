Renée Zellweger | I figli? Sarei stata felice se fossero arrivati Amare un uomo più giovane non è più un tabù Bridget Jones insegna che puoi ridere ancora

Renée Zellweger torna nel ruolo di Bridget Jones, riflettendo sulla crescita personale e sulle nuove prospettive in amore. In un percorso di accettazione e cambiamento, l’attrice affronta temi come la maternità, l’età e le relazioni con naturalezza. La sua testimonianza sottolinea come l’amore, anche con qualcuno più giovane, possa essere vissuto senza pregiudizi, dimostrando che il sorriso e la sincerità restano le chiavi per vivere appieno.

Renée Zellweger torna a essere Bridget Jones: è cresciuta e ha fatto pace col destino. E tra i tasti bianchi e quelli neri della sua storia, arriva anche un toyboy: «L’amore non deve rientrare nei parametri rigidi che la società ha». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

