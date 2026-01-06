Renée Zellweger | I figli? Sarei stata felice se fossero arrivati Amare un uomo più giovane non è più un tabù Bridget Jones insegna che puoi ridere ancora

Renée Zellweger torna nel ruolo di Bridget Jones, riflettendo sulla crescita personale e sulle nuove prospettive in amore. In un percorso di accettazione e cambiamento, l’attrice affronta temi come la maternità, l’età e le relazioni con naturalezza. La sua testimonianza sottolinea come l’amore, anche con qualcuno più giovane, possa essere vissuto senza pregiudizi, dimostrando che il sorriso e la sincerità restano le chiavi per vivere appieno.

Renée Zellweger torna a essere Bridget Jones: è cresciuta e ha fatto pace col destino. E tra i tasti bianchi e quelli neri della sua storia, arriva anche un toyboy: «L’amore non deve rientrare nei parametri rigidi che la società ha». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Renée Zellweger: «I figli? Sarei stata felice se fossero arrivati. Amare un uomo più giovane non è più un tabù. Bridget Jones insegna che puoi ridere ancora» Leggi anche: Bridget Jones: Renee Zellweger inaugura la nuova statua a Londra Leggi anche: Londra celebra Bridget Jones: una statua in bronzo per Renée Zellweger a Leicester Square La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Phantom Son, Renée Zellweger protagonista del thriller psicologico diretto da David Yates - Dopo Only Murders in the Building, Renée Zellweger tornerà al cinema protagonista di un nuovo thriller intitolato Phantom Son, diretto dal regista di Harry Potter. comingsoon.it CHICAGO "" con RENEE ZELLWEGER e CATHERINE ZETA JONES , RICHARD GERE , fim del 2002 di Rob Marshall - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.