Allerta meteo gialla per il Molise | venti forti in arrivo su regione e riserve di protezione

Il Molise si prepara a una giornata di vento forte e mareggiate. La Protezione Civile ha dichiarato un’allerta gialla per tutta la regione, prevedendo venti che potrebbero raggiungere intensità elevate. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione, soprattutto nelle zone costiere e nelle riserve di protezione. Nessun allarme rosso, ma è meglio mantenere alta la guardia e seguire le indicazioni ufficiali.

**LEAD** È prevista allerta meteo gialla per il Molise, con venti forti e mareggiate che si estendono a coprire anche la regione. Il Dipartimento della Protezione Civile ha ritenuto necessario attivare un allerta gialla per l’area, in seguito all’ingresso di una nuova perturbazione atlantica, che ha portato l’intero Centro-Sud in una fase di instabilità meteorologica. La nuova onda di maltempo, che si sposta verso nord con un andamento prevalentemente occidentale, interesserà anche le aree interne del Molise, causando condizioni avverse per il traffico, per la viabilità e per il mare. Le principali criticità si annunciano in particolare nei settori montani, dove le raffiche di vento possono raggiungere intensità significative, con conseguenze dirette sulle rotte interne della regione, e lungo la costa adriatica, dove il moto ondoso aumenta e genera mareggiate che toccano le località di Termoli e Campomarino.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Allerta Meteo

La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo per venti forti, valido dalle 20 di oggi, mercoledì 7 gennaio, alle 14 di giovedì 8 gennaio.

Ultime notizie su Allerta Meteo

Argomenti discussi: Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi valido dalle ore 00:00 alle ore 23:59 di venerdì 6 febbraio 2026; Oggi e domani Puglia Centrale Adriatica in allerta meteo gialla per rischio vento, pioggia e temporali; Maltempo: allerta meteo gialla per pioggia e mareggiate; Allerta Meteo Gialla per rischio idrogeologico dalle 14 di martedì 3 alle 15 di mercoledì 4 febbraio 2026.

