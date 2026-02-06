Allerta maltempo, in arrivo pioggia e vento sull'Italia. Paura per aree già colpite

L’Italia si prepara a un nuovo fronte di maltempo. Una perturbazione atlantica sta portando pioggia e vento forte in diversi territori, con 15 Regioni in allerta. Le zone più colpite sono le coste, dove si registrano mareggiate e venti intensi. La situazione preoccupa, soprattutto in aree già danneggiate dai recenti eventi meteorologici. Le autorità invitano alla prudenza e monitorano costantemente l’evolversi delle condizioni.

