alleanza punta su insurbanking e consulenza

Alleanza Assicurazioni ha annunciato i piani per il 2026. Durante la convention a Genova, la compagnia ha presentato le strategie per affrontare le prossime sfide. Puntano molto su insurbanking e consulenza, cercando di rafforzare la loro presenza sul mercato. La società si prepara a un futuro impegnativo, ma senza perdere di vista l’obiettivo di crescere e innovare.

È pronta per un 2026 di grandi sfide Alleanza Assicurazioni, storica compagnia del Gruppo Generali, che ieri alla convention nazionale ai Magazzini del Cotone di Genova ha svelato le linee strategiche per il nuovo anno. Il nome scelto per la convention ’Next to the Future’ dice molto sul progetto che punta a rafforzare la leadership nei settori della protezione, la previdenza, il risparmio e l’investimento attraverso l’evoluzione della consulenza professionale. L’amministratore delegato Davide Passero ha ripercorso i risultati dell’anno passato e tracciato la roadmap per il 2026. Quello che si appena aperto sarà un anno cruciale per l’innovazione del modello di business, grazie al consolidamento della partnership di insurbanking con Banca Generali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

