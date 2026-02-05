Alleanza Assicurazioni accelera la trasformazione industriale e punta sull’insurbanking

Alleanza Assicurazioni ha deciso di accelerare la propria trasformazione industriale. L’azienda punta a rafforzare la collaborazione con Banca Generali attraverso il progetto di insurbanking. Questa mossa mira a innovare i servizi offerti e a mantenere il passo con le nuove esigenze del mercato.

Alleanza Assicurazioni accelera sulla trasformazione industriale, puntando sul consolidamento della partnership di insurbanking con Banca Generali. Una tappa che rappresenta anche un’innovazione nel modello di business e che è alla base del progetto Next, il cui obiettivo è rinnovare la consulenza professionale della rete diretta agenziale, integrando soluzioni assicurative e bancarie. Alla Convention 2026 di Genova, “Next to the Future”, Alleanza Assicurazione, storica compagnia del gruppo Generali, ha presentato le linee strategiche del nuovo anno, partendo soprattutto dalla trasformazione industriale che punta sull’evoluzione della consulenza professionale per rafforzare la leadership in protezione, previdenza, risparmio e investimento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

