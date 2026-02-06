Allarme sanitario a Venturini | legionella scoperta nei rubinetti dell’ospizio per anziani

Le autorità hanno scoperto la presenza di legionella nei rubinetti di un’ospizio per anziani a Venturini. La scoperta ha portato all’immediato intervento delle squadre di sicurezza e sanità. Le persone che vivono nella struttura sono state avvertite e si stanno adottando tutte le misure per eliminare il batterio e garantire la sicurezza dei residenti. La situazione resta sotto controllo.

**Allarme legionella a Venturini: il batterio rilevato nei rubinetti dell’ospizio per anziani** A Imola, in una struttura destinata a ospitare anziani non autosufficienti, si è accesa una nuova emergenza sanitaria. La casa residenza per anziani **Cra Venturini**, in via Venturini, è stata colpita da un allarme legato alla presenza del batterio **legionella**. Il problema è emerso nei giorni scorsi a seguito di controlli effettuati su impianti idrici, in particolare sull’acqua calda sanitaria. L’analisi ha evidenziato un **positivo per legionella**, un batterio che può causare infezioni respiratorie e gravi complicazioni, soprattutto in soggetti con condizioni di debolezza o con sistemi immunitari compromessi.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

