Legionella il batterio che ama tubature e condizionatori | casi in aumento in Italia

18 nov 2025

Milano, 18 nov. (Adnkronos Salute) - Ama il caldo e l'umidità e predilige condutture idriche e condizionatori, dove si riproduce più rapidamente. La legionellosi è un'infezione, causata dal batterio Legionella pneumophila, di cui sono note più di 60 specie diverse suddivise in 71 sierotipi, responsa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

legionella il batterio che ama tubature e condizionatori casi in aumento in italia

© Ilgiornaleditalia.it - Legionella, il batterio che ama tubature e condizionatori: casi in aumento in Italia

