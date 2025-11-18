Legionella il batterio che ama tubature e condizionatori | casi in aumento in Italia

Milano, 18 nov. (Adnkronos Salute) - Ama il caldo e l'umidità e predilige condutture idriche e condizionatori, dove si riproduce più rapidamente. La legionellosi è un'infezione, causata dal batterio Legionella pneumophila, di cui sono note più di 60 specie diverse suddivise in 71 sierotipi, responsa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Legionella, il batterio che ama tubature e condizionatori: casi in aumento in Italia

