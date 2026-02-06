Alberto Domesi porta Falconara a Sanremo con l’opera Sette note per il mondo
Falconara si prepara a salire sul palco di Sanremo. L’artista locale Alberto Domesi porterà la sua opera
FALCONARA- Falconara sarà rappresentata a Sanremo grazie all’artista falconarese Alberto Domesi, protagonista del progetto Sette note per il mondo, che verrà presentato in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 24 al 28 febbraio. «La presenza di Alberto.🔗 Leggi su Anconatoday.it
