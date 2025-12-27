C’è anche Rimini tra i progetti finanziati dal Piano nazionale Cinema e immagini per la scuola per l’anno scolastico 202526, ma con una sola realtà coinvolta. In tutta la provincia, infatti, l’unico progetto ammesso al finanziamento dell’Azione A.1 "CinemaScuola LAB – Secondarie" è quello del Liceo linguistico ed economico sociale "Serpieri" di Viserba, che ha ottenuto un contributo di 31.500 euro con il progetto dal titolo " Narrare la realtà, costruire il futuro ". Il bando, promosso dal ministero della Cultura e dal ministero dell’Istruzione, ha finanziato complessivamente 232 progetti su 347 presentati, per un investimento nazionale che supera gli 8,4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cinema e scuola, progetto ok al Serpieri

Leggi anche: “Cinema bestiale”: torna il progetto che unisce cinema e ambiente nelle scuole dei colli Euganei

Leggi anche: A Bari la scuola entra nel cinema del reale con Nuovo Cinema Coraggioso

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Cinema e scuola, progetto ok al Serpieri; Cinema e scuola: finanziato il progetto dell’Istituto Comprensivo Sottomarina Sud; Nido di via Guareschi, ok della Giunta al progetto sull’area esterna; Città Metropolitana, dal Consiglio ok a 72 milioni per le scuole e sicurezza stradale - -.

Scuola e cinema, promossi in un bando nazionale i progetti di due istituti di Como - I progetti degli studenti di due scuole di Como, Leonardo Da Vinci Ripamonti e Paolo Carcano, sono tra i 232 in tutta Italia finanziati nell’ambito del piano Cips cinema scuola, Complessivamente, ... espansionetv.it