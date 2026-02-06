Aiutare i più poveri in tutto il mondo

A San Miniato, il Movimento Shalom ha le sue radici a Staffoli, frazione di Santa Croce, dove nel 1974 don Andrea Pio Cristiani ha iniziato a radunare giovani per aiutare i più poveri nel mondo. La missione è chiara: diffondere pace, tolleranza e solidarietà, ispirandosi ai valori del Vangelo. Da allora, l’associazione continua a crescere, portando avanti progetti di aiuto e solidarietà in diverse parti del mondo.

SAN MINIATO Il Movimento Shalom nasce nel 1974 a Staffoli, frazione di Santa Croce, grazie all’attività di don Andrea Pio Cristiani (nella foto), che raduna accanto a sé un gruppo di giovani con l’intento di diffondere una cultura di pace, tolleranza e solidarietà nello spirito del Vangelo. Il Movimento ora ha sede a San Miniato. Nel 1988, in India, don Cristiani e i suoi compagni incontrano Madre Teresa di Calcutta che indica loro la vocazione e la missione di Shalom: "Aiutare e sostenere i più poveri tra i poveri nel mondo". Oggi Shalom è riconosciuta dallo Stato italiano come ente del terzo settore, ong, ente per le adozioni internazionali e ha acquisito uno statuto con scopi principali " pace, difesa dei diritti umani, giustizia e mondialità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

