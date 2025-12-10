Bonelli Avs | Governo alza tetto al contante a 10 mila invece di aiutare i più poveri – Il video

Il governo ha deciso di aumentare il limite al contante a 10 mila euro, suscitando polemiche sulla sua efficacia nel sostenere i più poveri. Mentre molte famiglie affrontano difficoltà economiche, questa misura sembra privilegiare interessi di altra natura, lasciando in secondo piano le esigenze di chi vive in condizioni di maggiore fragilità.

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 "Mentre milioni di famiglie faticano tra salari bassi, inflazione e servizi che crollano, il governo trova il tempo di occuparsi di chi vuole pagare in banconote operazioni da 5.000 a 10.000 euro. È una scelta politica precisa: proteggere chi evade – e chi ricicla – invece di proteggere chi lavora". Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde