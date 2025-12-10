Bonelli Avs | Governo alza tetto al contante a 10 mila invece di aiutare i più poveri – Il video
Il governo ha deciso di aumentare il limite al contante a 10 mila euro, suscitando polemiche sulla sua efficacia nel sostenere i più poveri. Mentre molte famiglie affrontano difficoltà economiche, questa misura sembra privilegiare interessi di altra natura, lasciando in secondo piano le esigenze di chi vive in condizioni di maggiore fragilità.
(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 "Mentre milioni di famiglie faticano tra salari bassi, inflazione e servizi che crollano, il governo trova il tempo di occuparsi di chi vuole pagare in banconote operazioni da 5.000 a 10.000 euro. È una scelta politica precisa: proteggere chi evade – e chi ricicla – invece di proteggere chi lavora". Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Manovra, Bonelli (Avs): Da Governo Meloni 100 miliardi per armi e 0,27 centesimi per i pensionati - facebook.com Vai su Facebook
"Bonelli" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Bonelli (Avs): Governo alza tetto al contante a 10 mila invece di aiutare i più poveri - (Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2025 "Mentre milioni di famiglie faticano tra salari bassi, inflazione e servizi che crollano, il governo trova il tempo di occuparsi di chi vuole pagare in banconote ... Scrive notizie.tiscali.it
Quando Sophie Kinsella rivelò di soffrire di un tumore aggressivo al cervello: “Un messaggio d’amore a tutti ... quotidiano.net
Se il Napoli riscatta Hojlund, dall’estate 2027 avrà una clausola di 85 milioni valida per i club stranieri ... ilnapolista.it
Sophie Kinsella, addio alla scrittrice bestseller di I love Shopping iltempo.it
La Casa sull'albero vince il premio Maggio dei libri iltempo.it
Barbara D’Urso, è finita così: il retroscena dal mondo tv tvzap.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it