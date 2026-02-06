Aggressione a Poliziotti Torino Salvini | Nuovo dl Sicurezza sempre più urgente – Il video

Questa mattina a Torino si sono verificati nuovi scontri tra agenti e manifestanti. Le immagini mostrano agenti in tenuta antisommossa che cercano di controllare una folla sempre più agitata. Salvini ha commentato la situazione, sottolineando la necessità di approvare il nuovo dl Sicurezza, considerato ormai prioritario. La tensione resta alta e le forze dell’ordine sono in allerta.

(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2026 "È un momento delicato, le scene di ieri di Torino non sono normali. Bene arresto di uno degli aggressori. Dovrebbe essere perseguito per tentato omicidio, non per lesioni. È sempre più urgente il nuovo Decreto Sicurezza a tutela delle Forze dell’Ordine" così il Ministro Salvini. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Massimo Cacciari ascolta Elly Schlein, il crollo dopo 10 minuti e la fuga. Il commento mentre se ne va – Il video Il dossieraggio su Ilaria Salis mentre era in carcere in Ungheria: così l’informatico di Equalize ottenne il certificato penale dell’eurodeputata Roberto Vannacci deve cambiare nome al suo partito: il marchio “Futuro nazionale” è stato registrato nel 2011 da un ex eletto del M5s🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Poliziotti Torino

Nella città di Bra, un capotreno è stato aggredito dopo aver richiesto il biglietto a un passeggero.

Dopo gli incidenti di Torino, il ministro Tajani torna a chiedere garanzie più forti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Aggressione a Poliziotti Torino, Salvini: Nuovo dl Sicurezza sempre più urgente

Ultime notizie su Poliziotti Torino

Argomenti discussi: Askatasuna, dimesso il poliziotto ferito. Meloni convoca riunione sulla sicurezza. Schlein: Non si strumentalizzi; Violenza nel corteo pro Askatasuna di Torino: parlano Alessandro, il poliziotto aggredito, e Lorenzo che lo ha salvato. La squadra è rimasta sempre unita, dai video non si vede; Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori; La polizia ha diffuso una foto degli scontri di Torino alterata con l’IA, scatenando una vera e propria teoria del complotto.

Torino, aggressione a un poliziotto al corteo Askatasuna: il video choc e le reazioni istituzionaliTorino, violenze al corteo Askatasuna: poliziotto circondato e aggredito da manifestanti incappucciati. Dura condanna e indagini in corso. notizie.it

Calci, pugni e martellate: le immagini dell’aggressione di un poliziotto a TorinoUn agente di polizia di un reparto mobile è stato circondato e aggredito da un gruppo di antagonisti durante gli scontri vicino al Campus universitario ... panorama.it

I poliziotti della questura di Torino hanno eseguito una misura cautelare di collocamento in comunità nei confronti di un minore. Il provvedimento, disposto dal Gip del tribunale per i minorenni è stato emesso per i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficial facebook

"In 15 anni non ho mai visto un attacco così feroce, con una cattiveria allucinante. Volevano farci male!" A parlare è uno dei poliziotti che si trovava a #Torino durante gli scontri. #drittoerovescio x.com