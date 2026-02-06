Aggiudicato l’appalto lavori in 19 scuole della provincia

Questa mattina il Libero consorzio comunale di Agrigento ha annunciato l’aggiudicazione dell’appalto per i lavori di manutenzione in 19 scuole della provincia. Gli interventi riguardano la ristrutturazione di edifici pubblici che necessitano di interventi urgenti. La previsione è di iniziare i lavori nelle prossime settimane, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle strutture e garantire maggiore sicurezza a studenti e insegnanti.

L'ufficio gare del Libero consorzio comunale di Agrigento ha aggiudicato l'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di proprietà dell'ente, gruppo 8. La gara è stata assegnata all'impresa Geotech srl, con Cgm srl come ausiliaria, entrambe di Ragusa, che ha offerto un ribasso del 32,3139 per cento per un importo complessivo di 1,6 milioni di euro più Iva, compresi 80 mila euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'intervento è interamente finanziato con fondi del bilancio del Libero consorzio. La firma del contratto è prevista a breve, mentre i lavori dovranno essere completati entro 365 giorni consecutivi dalla consegna.

