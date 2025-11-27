Lavori tra le statali 115 e 189 aggiudicato l' appalto del terzo lotto per la manutenzione straordinaria

L'ufficio gare del Libero consorzio comunale di Agrigento ha aggiudicato l'appalto del terzo lotto funzionale dei lavori di manutenzione straordinaria dell’asse di collegamento tra la strada statale 115 (bivio Borgo Bonsignore) e la statale 189. Si tratta del tracciato compreso tra la strada. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Lavori tra le statali 115 e 189, aggiudicato l'appalto del terzo lotto per la manutenzione straordinaria

