Affari Tuoi De Martino si ferma | perché non va in onda

Stop per Stefano De MartinoAffari Tuoi si ferma di nuovo. Il programma di Rai 1 non va in onda domenica 16 novembre. Il motivo? Una pausa forzata a causa di un cambio di palinsesto: la serata sarà infatti dedicata alla partita della Nazionale italiana, impegnata contro la Norvegia a San Siro nell’ultima giornata del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026, in programma negli Stati Uniti, Canada e Messico. Il match tra Italia e Norvegia sarà trasmesso in diretta su Rai 1 alle ore 20:45, sia in tv che in streaming. Il game show di De Martino tornerà regolarmente in onda già domani, lunedì 17 novembre, alle 20:45 su Rai 1. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

