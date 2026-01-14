Diouf, centrocampista dell’Inter, ha condiviso le sue impressioni in vista della partita contro il Lecce, esprimendo il suo orgoglio di indossare la maglia nerazzurra e di giocare a San Siro. Nella sua intervista, ha anche rivelato i cinque aggettivi che meglio lo rappresentano, offrendo uno sguardo sincero sulla sua motivazione e sul suo ruolo nel team.

Inter News 24 Diouf, centrocampista dell’Inter, si è raccontato nel Match day Programme in vista della sfida di questa sera contro il Lecce. In occasione del match contro il Lecce, il centrocampista nerazzurro Andy Diouf è il protagonista del MatchDay Programme. Il giovane talento, scelto da Cristian Chivu come titolare per la sfida di stasera, ha raccontato le sue emozioni e le tappe fondamentali della sua crescita professionale. Ecco l’intervista integrale rilasciata dal giocatore: «Ciao Andy, come è nata la tua passione per il calcio?» « È una cosa che mi hanno trasmesso mio padre e i miei fratelli. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Diouf svela: «Inter, sono fiero di indossare questa maglia. San Siro è un orgoglio. Ecco i 5 aggettivi che mi rappresentano»

