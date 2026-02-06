Achille Costacurta e Marco Del Torchio | Vi raccontiamo cosa è successo in India

Achille Costacurta ha lasciato il retreat spirituale in India prima del previsto, suscitando reazioni e polemiche sui social. Ha spiegato di aver deciso di partire per motivi personali, ma la notizia ha diviso opinioni e alimentato discussioni online. Costacurta e Del Torchio hanno deciso di raccontare cosa è successo, svelando le ragioni della loro scelta e zittendo alcuni malintesi.

Achille Costacurta si è trovato al centro di polemiche e critiche sterile a fine gennaio, solo perché ha raccontato sui social di aver scelto di lasciare prima del tempo il retreat spirituale in India dove era andato assieme al suo amico e agente, Marco Del Torchio. Le sue parole sono state in alcuni casi strumentalizzate, dando vita ad attacchi ingiustificati e a volte pretestuosi. Achille Costacurta e Marco Del Torchio, che hanno vissuto insieme quell’esperienza, ci hanno detto come sono andate davvero le cose, quali sono state le reali difficoltà che hanno incontrato, spiegandoci i motivi dietro le loro scelte. 🔗 Leggi su Dilei.it

Achille Costacurta ha interrotto il ritiro in India, motivato da una stanchezza legata alla meditazione.

