Abusi su minori e donne fragili | condannato a 10 anni e 8 mesi noto psicologo di Afragola

Un noto psicologo di Afragola è stato condannato a 10 anni e 8 mesi di carcere. La sentenza arriva dopo un procedimento lungo e complesso, legato ad accuse di abusi su minori e donne fragili. La vicenda ha scosso la comunità locale, che ora attende giustizia.

Una vicenda giudiziaria di estrema gravità si è conclusa con una condanna pesante nei confronti di D.M., 54 anni, psicologo e psicoterapeuta di Afragola, riconosciuto colpevole di aver sottoposto pazienti minorenni e donne dalla fragile emotività a una presunta “terapia a base di sesso”. Il Tribunale di Napoli Nord, in data 3 febbraio 2026, ha riconosciuto il 54enne, colpevole dei reati di violenza sessuale, infliggendogli una pena di 10 anni e 8 mesi a seguito di rito abbreviato. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini e del processo, l’imputato avrebbe portato avanti per anni pratiche gravemente abusive, sfruttando il proprio ruolo professionale e l’ascendente psicologico esercitato sulle vittime. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

