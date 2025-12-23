Accadde oggi | 23 dicembre Vincent Van Gogh e il taglio dell’orecchio

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 dicembre 1888, Vincent Van Gogh si ferì gravemente, tagliandosi un orecchio ad Arles. Questo gesto, frutto di un grave disagio emotivo, prelude al suo successivo suicidio avvenuto due anni più tardi. L’episodio rappresenta uno dei momenti più noti della vita dell’artista, simbolo delle sue lotte interiori e della sua complessa personalità.

Un gesto estremo e violento, puro autolesionismo che precedette il suicidio, avvenuto due anni più tardi Il 23 dicembre 1888, ad Arles, Vincent Van Gogh si tagliò un orecchio con un rasoio, lo avvolse in un foglio di giornale e lo . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

accadde oggi 23 dicembre vincent van gogh e il taglio dell8217orecchio

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 23 dicembre, Vincent Van Gogh e il taglio dell’orecchio

Leggi anche: “Dalla Bibbia alla tavolozza. Vincent van Gogh e la pittura dell'anima”: tutto pronto per la mostra al Museo Diocesano

Leggi anche: “Dalla Bibbia alla tavolozza. Vincent van Gogh e la pittura dell'anima”: al via la mostra al Museo Diocesano "San Matteo"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Almanacco | Martedì 23 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Martedì 23 dicembre - Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Martedì 23 dicembre: Oroscopo Paolo Fox segno per segno; Paolo Fox, l'oroscopo di martedì 23 dicembre: le previsioni segno per segno.

accadde oggi 23 dicembreAlmanacco | Martedì 23 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il film "Il buono, il brutto, il cattivo" viene proiettato per la prima volta in pubblico, lancio della missione Apollo 8 con a bordo i primi uomini ad orbitare intorno alla Luna: ricorrenze, avvenime ... modenatoday.it

accadde oggi 23 dicembre23 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Etimologia: Giovanni deriva dall’ebraico “Yehohanan” e significa “Dio ha avuto misericordia”. veronasera.it

accadde oggi 23 dicembreL’oroscopo di martedì 23 dicembre 2025: Acquario e Sagittario divertenti e sagaci - Quanta creatività nell’oroscopo di martedì 23 dicembre 2025: soluzioni geniali di ogni genere. fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.