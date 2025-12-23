Accadde oggi | 23 dicembre Vincent Van Gogh e il taglio dell’orecchio

Il 23 dicembre 1888, Vincent Van Gogh si ferì gravemente, tagliandosi un orecchio ad Arles. Questo gesto, frutto di un grave disagio emotivo, prelude al suo successivo suicidio avvenuto due anni più tardi. L’episodio rappresenta uno dei momenti più noti della vita dell’artista, simbolo delle sue lotte interiori e della sua complessa personalità.

