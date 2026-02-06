A Pitigliano torna ’Connessioni’ È il terzo evento
A Pitigliano torna l’appuntamento con ‘Connessioni’. Domenica alle 18, al Teatro Salvini, va in scena il terzo spettacolo della stagione teatrale. La sala si riempie di pubblico pronto a scoprire cosa riserverà questa nuova giornata di eventi.
PITIGLIANO Prosegue al Teatro Salvini la stagione teatrale ’ Connessioni ’ con il terzo appuntamento in cartellone, in programma domenica alle 18. Sul palco arriva " Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti ", uno spettacolo brillante e travolgente che mescola letteratura, teatro e ironia in un racconto serrato e sorprendente. Ispirato all’idea originale di Reed Martin e Austin Tichenor, lo spettacolo affronta una sfida tanto ambiziosa quanto dichiaratamente impossibile: attraversare e raccontare la storia della grande letteratura mondiale in appena un’ora e mezza. Un’impresa che diventa il pretesto per una messinscena dal ritmo incalzante, costruita su gag, citazioni, cambi di registro e continui ribaltamenti comici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
