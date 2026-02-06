A Pitigliano torna l’appuntamento con ‘Connessioni’. Domenica alle 18, al Teatro Salvini, va in scena il terzo spettacolo della stagione teatrale. La sala si riempie di pubblico pronto a scoprire cosa riserverà questa nuova giornata di eventi.

PITIGLIANO Prosegue al Teatro Salvini la stagione teatrale ’ Connessioni ’ con il terzo appuntamento in cartellone, in programma domenica alle 18. Sul palco arriva " Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti ", uno spettacolo brillante e travolgente che mescola letteratura, teatro e ironia in un racconto serrato e sorprendente. Ispirato all’idea originale di Reed Martin e Austin Tichenor, lo spettacolo affronta una sfida tanto ambiziosa quanto dichiaratamente impossibile: attraversare e raccontare la storia della grande letteratura mondiale in appena un’ora e mezza. Un’impresa che diventa il pretesto per una messinscena dal ritmo incalzante, costruita su gag, citazioni, cambi di registro e continui ribaltamenti comici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Pitigliano torna ’Connessioni’. È il terzo evento

Approfondimenti su Pitigliano Teatro

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Pitigliano Teatro

Argomenti discussi: A Pitigliano torna ’Connessioni’. È il terzo evento; Pitigliano, al Teatro Salvini arriva Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti; Tutti i libri del mondo: letteratura, ritmo e comicità in scena al Teatro Salvini.

CARNEVALE DI PITIGLIANO 2026 31 gennaio – 8/14/15/17 febbraio Torna il Carnevale di Pitigliano con serate, sfilate, musica e iniziative per tutte le età. PROGRAMMA Sabato 31 gennaio – La Rotonda (San Quirico) Light Party – Accendi la tua luce! Indos facebook