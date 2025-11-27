Connessioni tra riqualificazione urbana e opportunità sociali evento ad Arkeda 2025

La carenza di una visione integrata del territorio incide significativamente su benessere e su equità sociale, determinando degrado urbano e illegalità, le cui conseguenze sulle vite dei nostri giovani, sono spesso devastanti. Riqualificare l'urbano per creare nuove opportunità sociali, è un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - “Connessioni tra riqualificazione urbana e opportunità sociali”, evento ad Arkeda 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

PARCO DELLA MUSICA E PARCO LUNGO LE MURA Sono iniziati mercoledì 15 ottobre, i lavori di riqualificazione del Parcheggio 2 Agosto, all'interno del progetto "Infrastrutture verdi e blu nel Comune di Correggio", finanziato con risorse europee e comun - facebook.com Vai su Facebook

“Connessioni tra riqualificazione urbana e opportunità sociali”, evento ad Arkeda 2025 - La carenza di una visione integrata del territorio incide significativamente su benessere e su equità sociale, determinando degrado urbano e illegalità, le cui conseguenze sulle vite dei nostri giovan ... Secondo napolitoday.it

Riqualificazione urbana: sette linee strategiche - VIGEVANO (Pavia)Un progetto di rigenerazione urbana che abbia nell’inclusione il suo elemento fondante. Come scrive ilgiorno.it