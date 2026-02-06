A gennaio negli Usa oltre 100mila licenziamenti | mai così male dal 2009
A gennaio negli Stati Uniti sono stati licenziati oltre 100mila lavoratori, il dato più alto da oltre 14 anni. La cifra segna un tracollo rispetto ai mesi precedenti e preoccupa le aziende, che ridimensionano il personale a causa di incertezze economiche e crisi di settore. È il peggior gennaio dal 2009, segnando un forte rallentamento nel mercato del lavoro americano.
Quello appena finito è stato il gennaio peggiore dal 2009 per numero di licenziamenti negli Stati Uniti. È quanto emerge dal rapporto pubblicato dalla società globale di ricollocamento e coaching esecutivo Challenger, Gray &Christmas, che registra l’annuncio di 108.435 licenziamenti da parte dei datori di lavoro statunitensi: un aumento del 205% rispetto ai 35.553 tagli annunciati a dicembre. Il totale di gennaio è il più alto per il mese dal 2009, quando furono annunciati 241.749 tagli di posti di lavoro. Si tratta del totale mensile più alto dall’ottobre 2025, quando furono registrati 153.074 tagli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
