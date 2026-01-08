Stellantis mai così male dal 1955

Dal 1955, Stellantis non aveva mai attraversato un periodo così difficile. Con Antonio Filosa al timone da circa sei mesi, l'azienda si prepara a affrontare il 2026 come un anno di rilancio in Italia, puntando su strategie rinnovate e investimenti per superare le sfide attuali e riposizionarsi nel mercato.

Per Stellantis, con Antonio Filosa (in foto) da circa sei mesi al volante, il 2026 sarà l'anno obbligato della ripartenza in Italia. Per la serie: o si rilanciano le produzioni o il sistema stabilimenti rischia il ridimensionamento. I dati del 2025, illustrati da Ferdinando Uliano, segretario generale Fim-Cisl, parlano chiaro: i veicoli usciti dai siti della Penisola nel 2025 sono stati 379.706 (-20% sul 2024), di cui 213.706 auto (-24,5%) e 166mila furgoni (-13,5%). Un passo indietro che fa riflettere sullo stato di crisi in Italia, visto che si è tornati ai numeri di 70 anni fa, nel 1955, quando nel Paese si realizzavano meno di 231mila vetture.

