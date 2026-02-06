Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | a che ora è e dove vederla

Questa sera si tiene la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’evento si svolge allo stadio San Siro, anche se non si aspetta il tutto esaurito. In tv, quasi due miliardi di persone seguiranno lo spettacolo che dà il via ai giochi invernali.

Gli orari della cerimonia di apertura dei giochi olimpici invernali La cerimonia comincia alle 20 italiane e andrà avanti per tre ore, fino all"accensione dei due bracieri a Milano, all'arco della Pace, e a Cortina, in piazza Dibona. Fra gli ultimi tedofori si fanno i nomi di Alberto Tomba e Deborah Compagnoni Per chi è allo stadio c'è un pre show di intrattenimento. Molti saranno entrati in anticipo visti i tempi dei controlli di sicurezza. Il tema della cerimonia L'armonia è il tema della cerimonia firmata da Marco Balich. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in tribuna d'onore con la presidente del Cio Kirstin Coventry e ad altri 50 capi di Stato tra cui il vicepresidente Usa JD Vance e il Segretario di Stato Marco Rubio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

