A 2 anni dall’alluvione di Campi la Curva Fiesole ringrazia chi ha donato Comprese le tifoserie avversarie

La Curva Fiesole ha deciso di ringraziare chi ha donato durante l’emergenza alluvione di due anni fa. La tifoseria viola, insieme alle altre curve, si è unita per sostenere la comunità di Campi Bisenzio, colpita duramente nel novembre 2023. Ora, a distanza di tempo, si sente il bisogno di riconoscere chi si è messo in gioco per aiutare.

Firenze, 6 febbraio 2026 – Dimostrandosi (confermandosi) sensibile alle esigenze di chi è in difficoltà, due anni fa la Curva Fiesole (il cuore del tifo viola) si mobilitò in favore della popolazione di Campi Bisenzio, colpita dall'alluvione del novembre 2023, che ha causato molti danni. Oggi, la "Fiesole" usa i social per ringraziare chi ha partecipato alla raccolta fondi, tifoserie avversarie comprese. "Due anni dopo l'alluvione che ha colpito Campi Bisenzio – si legge in una nota – vogliamo dire grazie a tutte le persone, comprese le tifoserie avversarie, che hanno partecipato alla raccolta fondi.

